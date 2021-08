Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Pkw kontra Motorrad - Motorradfahrer leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad am Mittwochmorgen, 18.08.2021, in WT-Waldshut hat sich der Motorradfahrer leicht verletzt. Gegen 07:50 Uhr beabsichtigte ein 19-jähriger Autofahrer, über die Kolpingbrücke in Richtung der Brückenstraße zu fahren. An der dortigen Stopp-Stelle hielt er an, übersah jedoch beim Anfahren ein bevorrechtigtes Motorrad. Es kam zur Kollision zwischen Auto und Motorrad, wobei der 21-jährige Motorradfahrer über das Auto auf die Straße stürzte. Er erlitt Prellungen, die ambulant im Krankenhaus versorgt wurden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe liegt bei rund 3500 Euro.

