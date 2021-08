Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 18.08.2021, zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr, ist ein weißer BMW auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hammersteiner Straße in Kandern beschädigt worden. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte den BMW an der Fahrertüre und hinterließ ein Sachschaden von rund 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerkannt. Der Polizeiposten Markgräflerland (Kontakt 07626 97780-0) bittet um Zeugenhinweise!

