Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Freinsheim) - E-Scooter ohne aktuellen Versicherungsschutz

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 26.04.2021 gegen 12:00 Uhr konnten in Wallstraße in Freinsheim ein Fahrer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Versicherungsschutz für den Scooter war aber bereits erloschen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den 17-jährigen Fahrer wird nun wegen dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

