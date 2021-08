Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Scheibe an Auto eingeschlagen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 18.08.2021, ist ein im Parkhaus des Rheincenters in Weil am Rhein abgestelltes Auto aufgebrochen worden. Bemerkt wurde die Tat gegen 17:40 Uhr. Am Wagen wurde die hintere linke Scheibe eingeschlagen. Durch den oder die Täter wurde der Innenraum durchwühlt, auch die Rückbank wurde umgeklappt. Nach ersten Erkenntnisse dürfte nichts abhandengekommen sein. Das Auto war auf dem siebten Parkdeck geparkt. Die Polizei mahnt zur Wachsamkeit und bittet, verdächtige Beobachtungen sofort über die 110 zu melden.

