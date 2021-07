Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Stromkabel gestohlen

Haselünne (ots)

In der Nacht zu Dienstag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Baustelle an der Georg-Bernd-Straße in Haselünne. Sie entwendeten mehrere Meter Stromkabel. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer (05961)958700 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell