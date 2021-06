Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Berauscht und ohne Führerschein unterwegs

Ratzeburg (ots)

24. Juni 2021 | Kreis Stormarn - 23.06.2021 - Glinde Gestern Morgen (23.06.2021) wurde durch eine Streife der Polizeistation Glinde in Glinde ein Pkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, der berauscht war und keine entsprechende Fahrerlaubnis besaß.

Gegen 05:40 Uhr kontrollierten die Beamte, in der Straße Zur Bek in Glinde einen 30-jährigen Honda-Fahrer. Bei der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit verlief der durchgeführte Drogenvortest positiv, so dass die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Zudem war der Glinder nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Der 30 Jahre alte Mann wird sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell