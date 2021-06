Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Ratzeburg (ots)

21. Juni 2021 | Kreis Stormarn - 19.06.2021 - Lütjensee

Am 19. Juni 2021 kam es am Nordstrand des Großensee in Lütjensee, gegen 03:00 Uhr, zu einer Körperverletzung.

Nach bisherigen Ermittlungen hat ein Mann aus einer Gruppe heraus den 27-jährigen Geschädigten mit der Faust in das Gesicht geschlagen und auf den am Boden liegenden eingeschlagen. Der Geschädigte selbst war mit drei Freunden unterwegs.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 20-25 Jahre alt - ca. 180 cm groß - Vollbart - Glatze - freier muskulöser, stark tätowierter Oberkörper

Der Tatverdächtige soll sich dann in Richtung Lütjensee entfernt haben.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer kann Angaben zum Tatverdächtigen oder zu der Körperverletzung machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/809-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell