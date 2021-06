Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei erbittet Hinweise nach Wohnungseinbruch

Ratzeburg (ots)

21. Juni 2021 | Kreis Stormarn - 20.06.2021 - Oststeinbek

In der Zeit von Freitag (18.06.2021, 07:00 Uhr) bis Sonntag (20.06.2021, 18:00 Uhr) kam es in Oststeinbek, Uferstraße, in einem Reihenhaus zu einem Wohnungseinbruch.

Die Geschädigten bemerkten am Sonntag, gegen 18:00 Uhr, bei Ihrer Rückkehr die offenstehende Terrassentür. Die Räumlichkeiten waren durchsucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen gelang es den Tätern sich durch ein rückwärtiges Fenster Zutritt zu dem Haus zu verschaffen. Angaben zur Art und Höhe des erlangten Stehlgutes können noch nicht gemacht werden.

Die Polizei sucht nun Zeugen:

Wem sind im Tatzeitraum vom 18.06.2021 - 20.06.2021 in Oststeinbek, Uferstraße sowie im Bereich der Feldmark Richtung Hamburg verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann Angaben zur Tat machen? Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Reinbek unter 040/727707-0.

