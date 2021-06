Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: BMW xDrive entwendet - gibt es Zeugen?

Ratzeburg (ots)

24. Juni 2021 | Kreis Stormarn - 23.06.2021 Bargteheide Am 23.06.2021, zwischen 00:00 Uhr und 07:40 Uhr wurde in der Alten Landstraße in Bargteheide ein schwarzer BMW xDrive mit Oldesloer Kennzeichen entwendet.

Der Geschädigte parkte seinen BMW auf einem freizugänglichen Privatgrundstück.

Wie man in das Fahrzeug gelangte und es anschließend starten konnte, ist bislang unbekannt. Der BMW verfügt über ein sogenanntes Keyless-Go System.

Dem Geschädigten entstand ein Schaden von ca. 35.000 EUR.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise:

Wem sind im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Alten Landstraße in Bargteheide aufgefallen? Wer kann Angaben zur Tat machen? Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541/809-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell