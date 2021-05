Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Vogelstang: Betrunkener Scirocco-Fahrer verliert Kontrolle über sein Fahrzeug und kracht in Leitplanke

Mannheim (ots)

Am Sonntagmorgen, geben 04.00 Uhr, befährt ein 21-jähriger Scirocco-Fahrer die Waldstraße in Richtung Vogelstang. In der Abfahrt zur Heppenheimer Straße verliert er die Kontrolle über sein Fahrzeug, fährt zunächst über die dortige Verkehrsinsel und prallt in der weiteren Folge gegen eine Leitplanke. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die Beamten beim Unfallverursacher, der unverletzt blieb, eine Atemalkoholkonzentration von 1,12 Promille feststellen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. An seinem Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 10 000,- Euro. Da dieses nicht mehr fahrbereit war wurde es abgeschleppt. Der Unfallverursacher muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell