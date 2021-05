Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wohnungseinbruch in der Adlerstraße

Pirmasens (ots)

Am Dienstag, zwischen 07:30 Uhr und 11:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in der Adlerstraße 4, ein. Wie der oder die Täter in das Mehrfamilienhaus gelangen konnten, ist unklar. Die nur zugezogene Abschlusstür der Dachgeschoßwohnung wurde nach mehreren Ansätzen mit einem schmalen Gegenstand, eventuell einem Schraubendreher, aufgehebelt. Schränke im Wohn- und Schlafzimmer wurden durchsucht. Vermutlich nachdem der Täter bemerkte, dass in einem Zimmer eine Bewohnerin noch schlafend im Bett lag, hat er wohl fluchtartig die Wohnung verlassen. Es wurde nichts entwendet. Der entstandene Schaden wird auf 350 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

