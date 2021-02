Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Altefelds Holz, Wanderparkplatz/Rücksäcke aus Auto gestohlen

Unbekannte Täter schlugen die Seitenscheibe der Beifahrertür eines weißen Fords (Fiesta) einer 31-jährigen Dortmunderin ein und entwendeten zwei Rucksäcke vom Beifahrersitz.

Das Auto parkte die Dortmunderin am 21.2.2021 auf einem Wanderparkplatz in Nordkirchen (Altefelds Holz) in der Zeit von 16.00-16.30 Uhr. Ihren und den Rucksack ihres 37-jährigen Freundes (ebenfalls aus Dortmund) ließen sie auf dem Beifahrersitz samt Inhalt zurück.

Der entstandene Sachschaden und die Beschaffung neuer Ausweisdokumente liegen weit über den erbeuteten 50 Euro Bargeld.

Hier noch mal der Hinweis der Polizei:

Bitte lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto zurück!

