POL-COE: Lüdinghausen, Sendener Straße, Hiddingseler Straße/ Zwei Pedelecfahrerinnen bei Verkehrsunfall verletzt

Coesfeld (ots)

Eine 51-jährige Frau aus Billerbeck befuhr am 22.02.2021 (07.55 Uhr) die Hiddingseler Straße in Lüdinghausen von Hiddingsel kommend in Fahrtrichtung B235. Auf dem Radweg der B235 fuhren zeitgleich zwei Pedelecfahrerinnen aus Senden (55 Jahre und 52 Jahre alt) von Senden kommend in Fahrtrichtung Lüdinghausen. In Höhe der Einmündung wollte die Autofahrerin nach rechts abbiegen und übersah hierbei die Sendenerinnen. Es kam zum Zusammenstoß. Hierbei verletzten sich die beiden Pedelecfahrerinnen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

