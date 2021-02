Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Ahornweg

Taschendiebstahl

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter stahlen einer 80-jährigen Frau aus Appelhülsen am gestrigen Tag (22.02.2021) die Geldbörse samt Inhalt aus der einen Spalt breit geöffneten Handtasche. Der Diebstahl geschah zwischen 10.15 Uhr und 10.48 Uhr, als die 80-Jährige in einem Verbrauchermarkt einkaufte. Die Tat an sich bemerkte sie nicht, wohl dass ihr eine Frau (die sie nicht weiter beschreiben kann) sehr nahe gekommen sei.

Im Anschluß hoben die Täter mit der entwendeten Bankkarte Bargeld an einem Geldautomaten in Nottuln ab.

Hier noch mal der dringende Hinweis:

- Bewahren Sie ihre Geheimnummer niemals zusammen mit der Geldkarte auf! Auch nicht verklausuliert in einer Telefonnummer oder einer anderen "versteckten" Art!

- Tragen Sie Ihre Wertgegenstände am besten eng am Körper!

- Verschließen Sie Ihre Jacken-, Hand- und Einkaufstaschen.

- Hängen Sie keine Taschen an den Einkaufswagen oder legen diese im Wagen ab.

- Seien Sie wachsam, wenn Sie um Hilfe gebeten werde! Diebe sprechen Ihre Opfer häufig gezielt an, um sie abzulenken.

- Auch an Geldautomaten ist Vorsicht geboten. Lassen Sie sich insbesondere hier nicht ablenken und decken Sie das Tastenfeld bei der Eingabe der PIN ab.

- Zeugen, die im Umfeld von Verbrauchermärkten oder Banken verdächtige Feststellungen machen, werden gebeten über den Notruf die Polizei zu verständigen.

- Sollten Sie Opfer einer solchen Tat geworden sein, zeigen Sie diese umgehend bei der Polizei an.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell