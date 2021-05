Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Unfallfluchten

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 21:00 Uhr, bis Montag, 16:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in Höhe Beckenhoferstraße 11a am Fahrbahnrand geparkten A-Klasse Mercedes. Vermutlich im Vorbeifahren wurde die Fahrerseite gestreift und dabei die Frontstoßstange beschädigt. Der Schaden beträgt circa 500 Euro. Im zweiten Fall wird aufgrund des Schadensbildes von einer Unfallflucht ausgegangen, wenngleich eine mutwillige Sachbeschädigung nicht ganz ausgeschlossen werden kann. Ein Opel Corsa war zwischen Pfingstsonntag, 15:00 Uhr, und Pfingstmontag, 07:30 Uhr, in Höhe der Buchsweilerstraße 8 am rechten Fahrbahnrand geparkt. In diesem Zeitraum könnten die große und tiefe Delle am Kofferraum sowie die Kratzer am linken unteren Heckbereich von einem größeren Fahrzeug beim Anfahren oder Einparken am Berg verursacht worden sein. Die Schadenshöhe wird auf 1500 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell