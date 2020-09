Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt (jb), In der Zeit von Samstag, 05.09.20,19.00 Uhr bis Sonntag, 14.45 Uhr, wurde auf einem Parkplatz in der Oppelner Str. ein grauer BMW eines Sarstedters beschädigt. Aufgrund der Unfallspuren ist davon auszugehen, dass der Verursacher neben dem beschädigten Pkw ein- oder ausparken wollte und hierbei mit dem BMW kollidierte. Der Schaden am BMW beläuft sich auf schätzungsweise 500 Euro. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt zu melden. Tel.: 05066/9850.

