Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Bei Geldwechseln betrogen+++60-jährige fällt nicht auf Betrüger rein+++Einbruch, Diebstahl und Sachbeschädigung+++Verkerhrsunfälle und Unfallfluchten

Gießen (ots)

Gießen: Beim Geldwechseln betrogen

Am Mittwochmittag (02. September) kam es im Parkhaus Westanlage zu einem Wechselfallenbetrug. Nachdem ein Ehepaar aus ihrem Fahrzeug stieg, bat sie ein Unbekannter Kleingeld für den Automaten zu wechseln. Als der Ehemann das Geld offenbar nicht richtig wechseln konnte, wandte sich der Betrüger an die Frau. Nach etwa 30 Minuten bemerkte das Pärchen, das Bargeld in dreistelliger Höhe aus dessen Geldbörsen fehlte. Der Polizei liegt keine detaillierte Personenbeschreibung vor. Nach Angaben der Opfer hatte der Verdächtige ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-2555.

Linden: 60-Jährige fällt nicht auf Betrüger rein - Love Scamming

Eine 60-jährige Frau ist glücklicherweise nicht auf einen Betrüger (Love Scamming) reingefallen. Anfang August lernte sie über Internet einen Mann kennen, der sich als ein in Syrien stationierte Soldat vorstellte. Der Betrüger baute zu ihr ein Vertrauensverhältnis auf und gaukelte Liebesbekundungen vor. Als er angab, ihr ein Paket mit Geld und Dokumenten zuzusenden, gab sie ihre Adresse preis. Über eine fremde Telefonnummer wurde der Dame mitgeteilt, dass das Paket kurz vor einer Zusendung sei. Für die Weiterleitung des Paketes sollte sie 2.550 Euro zahlen. Die 60-Jährige wurde misstrauisch und erstattete Anzeige. Die Polizei rät: Geben Sie am Telefon oder in einem Chatverlauf insbesondere mit Fremden keine persönlichen Daten bekannt. Überweisen Sie kein Geld an Menschen, die man noch nie gesehen hat!

Gießen: Einbruch in Bürogebäude

Unbekannte hebelten zwischen 20.00 Uhr am Mittwoch (02. September) und 08.00 Uhr am Donnerstag (03. September) das Fenster eines Bürogebäudes in der Europastraße auf. Aus dem Gebäude entwendete sie einen Tresor. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

Gießen: Rasenmäher entwendet

Einen Rasenmäher der Marke LUX entwendeten Unbekannte zwischen Mittwoch (02.September) 16.00 Uhr und Donnerstag (03.September) 08.00 Uhr von einem Grundstück in der Rooseveltstraße. Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Staufenberg: VW aufgebrochen

In der Obergasse schlug ein Unbekannter am Donnerstag (03.September) zwischen 11.00 Uhr und 11.50 Uhr die Scheibe eines VWs ein. Nach ersten Erkenntnissen fehlt aus dem Auto nichts. Wer hat das Tatgeschehen beobachtet und kann Angaben zu dem Unbekannten machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Auf Parkplatz Ford verkratzt

Nur kurze Zeit parkte ein Ford am Donnerstag (03.September) auf dem Parkplatz eines Fachmarktes in der Bänningerstraße. Unbekannte zerkratzen zwischen 09.15 Uhr und 09.52 Uhr den dort geparkten dunkelgrauen Ford auf der Beifahrerseite. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 500 Euro. Wer kann Angaben zu dem Unbekannten machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Buseck: Handtasche aus PKW gestohlen

Nur 15 Minuten parkte ein Opel am Donnerstag (03.September) auf einem Parkplatz im Beuerner Weg in Großen-Buseck. Zwischen 13.15 Uhr und 13.30 Uhr schlug ein Unbekannter die Scheibe des Opels ein und entwendete eine Handtasche. Wer hat etwas bemerkt und kann Angaben zu dem Unbekannten machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Unfallflucht in der Stephanstraße

1.500 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines Toyotas nach einer Unfallflucht in der Stephanstraße. Der graue Aygo stand am Donnerstag (03.September) von 13.20 Uhr bis 14.45 Uhr in Höhe der Hausnummer 36. Als die Besitzerin zu ihrem Wagen zurückkam, war dieser am Außenspiegel und der Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Fernwald: Audi beschädigt - Zeugen gesucht

Trotz Schaden von 5.000 Euro flüchtete ein Unbekannter nach einem Unfall am Donnerstag (03.September) in der Gottlieb-Daimler-Straße in Annerod. Der schwarze A5 parkte zwischen 19.30 Uhr und 20.50 Uhr am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 10. Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte der Unbekannte das Fahrzeug an der Fahrertür und fuhr anschließend davon. Wer kann Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Grünberg: Von der Straße abgekommen

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr zwischen Dienstag (01.September) 08.00 Uhr und Mittwoch (02.September) 11.00 Uhr von Queckborn in Richtung Landesstraße 3007. Aus unbekannter Ursache kam er offenbar nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei durchfuhr er einen Graben und beschädigte zwei Leitpfosten sowie ein Verkehrsschild. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

