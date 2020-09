POL-GI: Zeugenaufruf nach illegaler Müllentsorgung - 50 Müllsäcke auf Parkplatz abgelagert

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Hungen: 50 Müllsäcke auf Parkplatz an der Landstraße 3007 abgelagert

Auf dem Parkplatz "Drei Teiche" der Landstraße 3007 zwischen Hungen und Nonnenroth haben Unbekannte 50 Müllsäcke abgelagert. Eine Polizeistreife stellte diese Riesensauerei am Mittwochabend (02. September) gegen 18.30 Uhr fest. In den Säcken befindet sich Restmüll und Bauschutt. Wer hat in den vergangenen Tagen insbesondere in der Nacht zu Mittwoch einen auffälligen Transporter, LKW oder ein größeres Fahrzeug beobachtet? Wer kann Angaben zum Verursacher und zur Herkunft des Mülls machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

