POL-FR: Waldshut-Tiengen: Eine Verletzte bei Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall am Donnerstag, 19.08.2021, kurz nach 13:30 Uhr, in der Ortsdurchfahrt von WT-Tiengen hat sich eine Autofahrerin leicht verletzt. Die 37 Jahre alte Frau war einem vorausfahrendem VW Golf ins Heck gefahren. Die 64-jährige Golf-Fahrerin hatte wegen eines abbiegenden Fahrzeugs gebremst. Der Rettungsdienst war vor Ort und kümmerte sich um die Verletzte. Sie kam in ein Krankenhaus. Ihr Auto musste abgeschleppt, die Straße gereinigt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 7500 Euro.

