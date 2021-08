Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Freiburg (ots)

Lkrs. Breisgau-Hochschwarzwald, 79822 Titisee-Neustadt, OT Neustadt

Am Freitagmorgen, gg. 06:15 Uhr, missachtete eine 47 Jahre alte Pkw-Fahrerin an der Einmündung Adolph-Kolping-Straße / Pfauenstraße die Vorfahrt einer in Richtung Innenstadt fahrenden 63 Jahre alten Fahrradfahrerin. Es kam im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge in deren Verlauf die Radfahrerin auf die Fahrbahn stürzte. Sie verletzte sich hierbei nicht unerheblich und musste anschließend mit dem DRK in die Klinik verbracht werden. Ein getragener Fahrradhelm bewahrte die Fahrradfahrerin vor schlimmeren Verletzungen. Gesamtsachschaden etwa 3000 Euro.

