POL-FR: Umkirch - Unfall nach Vorfahrtsverletzung

Freiburg (ots)

Umkirch - Am Samstag, 21.08.2021, gegen 13:00 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Hauptstraße/Hugstetter Straße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine 26-jährige Autofahrerin wollte nach links in Richtung March-Hugstetten abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden, geradeausfahrenden BMW. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 25.000 EUR entstand. Verletzt wurde niemand.

