Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in Jever

Jever (ots)

Am 27.07.2021, gegen 15.30 Uhr, parkte ein Mann seinen blauen Pkw BMW X3 auf dem Parkplatz 5 in der Schillerstraße in Jever. Als er gegen 17.45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden an der vorderen Stoßstange fest.

Demnach fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den blauen BMW und beschädigte diesen. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugenhinweise sind bitte der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 9211-0 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell