Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl in Wilhelmshaven - Motorroller konnte durch einen Zeugen aufgefunden werden - Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug kurz zuvor entwendet wurde (mit Bild)

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagmorgen erhielt die Polizei Wilhelmshaven Kenntnis von einem herrenlosen schwarzen Motorroller der Marke Nova Motors, der an einem See im Bereich der Plauenstraße stand. Aus der Front des Rollers hingen unmittelbar unter dem Lenker diverse Kabel heraus, so dass der Meldende von einem Diebstahl ausging.

Eine Kontaktaufnahme mit dem Halter bestätigte dies und ergab, dass der Motorroller von einem Hinterhof in der Braunschweigerstraße im Tatzeitraum von Sonntagabend bis Montagmorgen entwendet wurde.

Täterhinweise liegen nicht vor, so dass sich die Polizei an die Bevölkerung wendet:

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

