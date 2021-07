Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl in Zetel - Motorroller konnte durch einen Zeugen aufgefunden werden - Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug kurz zuvor entwendet wurde (mit Bild)

Zetel (ots)

Am Montag erhielt die Polizei Zetel Kenntnis von einem herrenlosen blauen Motorroller der Marke Kwang Yang, der in der Straße Am Hankenhof in einem Gebüsch lag. Ermittlungen ergaben, dass der Eigentümer kurz zuvor den Diebstahl seines Fahrzeuges angezeigt hatte, das von einem Unbekannten von einem Grundstück in der Raiffeisenstraße gestohlen wurde. Täterhinweise liegen nicht vor.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, sich mit der Polizei Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

