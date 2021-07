Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unter Drogeneinfluss und ohne Zulassung mit E-Scooter in Wilhelmshaven unterwegs - Polizei leitet Verfahren gegen 26-Jährigen ein

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag kontrollierten Beamte der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland gegen 11.30 Uhr einen 26-jährigen Wilhelmshavener, der die Emsstraße mit einem E-Scooter befuhr. An dem Fahrzeug war weder ein Kennzeichen angebracht, noch konnte der Wilhelmshavener den Nachweis einer gültigen Versicherung vorweisen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten weiterhin fest, dass der 26-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Ein Test bestätigte dies und verlief positiv auf eine THC-Beeinflussung, so dass die Beamten eine Blutprobenentnahme anordneten und entsprechende Verfahren einleiteten.

