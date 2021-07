Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigungen in Zetel/Neuenburg

Zetel (ots)

Zu mehreren Sachbeschädigungen und Diebstählen kam es in den vergangenen Tagen in Neuenburg.

Am Montag erhielt die Polizei Zetel Kenntnis darüber, dass ein auf dem Gelände eines Vereinshauses in der Urwaldstraße abgestellter und bepflanzter PKW in der Nacht von Donnerstag auf Freitag beschädigt wurde.

In der Nacht von Montag und Dienstag betraten Unbekannte das Gelände eines Autohauses in der Westersteder Straße und entwendeten zahlreiche Antennen von dort abgestellten PKW. Weiterhin wurde eines der Fahrzeuge erheblich beschädigt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Sachverhalten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Zetel unter der Rufnummer 04453 9895921 in Verbindung zu setzen.

