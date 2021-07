Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unglücksfall in Schortens - 82-jährige tödlich verunfallt

Schortens (ots)

Am Sonntag, den 25.07.2021, ereignete sich gegen 12.00 Uhr im Buchenweg in Schortens, Ortsteil Middelsfähr, ein Verkehrsunfall, bei dem eine 82-jährige Frau tödlich verunglückte. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ist von einem Unglücksfall auszugehen, bei dem der 87-jährige Ehemann aus bislang ungeklärten Umständen die Kontrolle über seinen Pkw verlor und die geöffnete Beifahrertür dabei gegen seine 82-jährige Ehefrau stieß, die kurz zuvor aus dem Fahrzeug auf der Straße vor der Hausauffahrt ausgestiegen war. Die Frau stürzte, erlitt Kopfverletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Pkw prallte anschließend gegen die Verbindungsmauer zwischen Haus und Garage und wurde erheblich beschädigt. Am Mauerwerk entstand ebenfalls erheblicher Sachschaden. Der Fahrzeugführer erlitt leichte Verletzungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg erfolgte die Beschlagnahme des Führerscheines des 87-Jährigen. Die Ermittlungen dauern an.

