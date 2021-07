Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel

Varel (ots)

Am Montagmorgen befuhr ein 33-Jähriger aus Varel gegen 05.15 Uhr mit seinem PKW die Windallee in Richtung B437. Hier fuhr er in die Kreuzung, an der die Ampelschaltung noch nicht in Betrieb war, und missachtete die Vorfahrt eines aus Richtung Rodenkirchen kommenden 49-Jährigen aus Nordenham. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dadurch wurde das Fahrzeug des 49-Jährigen nach rechts geschleudert und stieß gegen einen in der Windallee wartenden PKW eines 44-Jährigen aus Varel. Der 49-Jährige erlitt leicht Verletzungen. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn wurde durch Öl verschmutzt und musste durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell