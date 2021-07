Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei Jever 23.07.-25.07.2021

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer Am 24.07.2021, gegen 13.15 Uhr, befährt ein 55-jähriger Mann mit seinem Motorrad die Kreisstraße 294, aus Richtung Sande kommend, in Richtung Schortens. In einer Linkskurve verliert er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzt. Bei der anschließenden Kollision mit einer Leitplanke wird der Mann tödlich verletzt. Verkehrsunfall mit leichtem Sachschaden 23.07.21, 09.08 Uhr: Auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Adolf-Ahlers-Straße in Jever kommt es zu einem Verkehrsunfall mit leichtem Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Eine 83-jährige Pkw-Fahrerin entscheidet sich sehr kurzfristig um und biegt, statt wie ursprünglich angekündigt nach rechts, plötzlich nach links ab. Hierbei kommt es zum Zusammenstoß mit einem anderen Pkw. Verkehrsunfall mit leichtem Sachschaden 23.07.21, 16.55 Uhr: Als der 57-jährige Fahrer eines Busses im Moorwarfer Gastweg in Jever an einem am Fahrbahnrand parkenden Pkw vorbeifahren will, hält er den erforderlichen Seitenabstand nicht ein und touchiert den Pkw. Hierbei entsteht an beiden Fahrzeugen leichter Sachschaden. Schwerer Diebstahl eines Fahrrades Unbekannte Täter entwenden ein grünes Damenrad der Marke Pegasus. Dieses hatte die Besitzerin am 22.07.21, im Zeitraum von 19.00 Uhr bis 21.15 Uhr ordnungsgemäß verschlossen vor ihrem Wohnhaus in der St-Annen-Straße in Jever abgestellt. Schwerer Diebstahl aus Gaststätte In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen ca. 01.00 Uhr, brechen unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Schlachte in Jever ein und entwenden aus dem Innenraum mehrere elektronische Kleingeräte. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Jever unter 04461-92110. Trunkenheit im Verkehr Am 24.07.2021 wird gegen 00.17 Uhr in der Straat över't Diek im Wangerland ein 31-jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert. Hierbei wird festgestellt, dass er unter Alkoholeinfluss steht. Ein anschließender Test am Alcomaten ergibt bei ihm eine Atemalkoholkonzentration von 0,52 Promille. Der Mann muss nun mit einem Fahrverbot und einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

