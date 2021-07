Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in der Gökerstraße

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstagmittag erhielt die Polizei Kenntnis von einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch im Zeitraum von 17.15 Uhr bis 19.00 Uhr in der Gökerstraße in Höhe der Hausnummer 71 ereignete und bei der ein parkender grauer Pkw Honda Civic durch einen vorbeifahrenden unbekannten Pkw am linken Außenspiegel beschädigt wurde. Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell