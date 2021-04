Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Drei Festnahmen nach schwerer räuberischer Erpressung in Erle

Gelsenkirchen (ots)

Einen schnellen Fahndungserfolg haben Polizeibeamte am Donnerstag, 29. April 2021, nach einem Raubdelikt in Erle erzielt. Gegen 14.20 Uhr wählte ein 63-jähriger Gelsenkirchener den Notruf. Er hatte zuvor eine hochwertige Uhr über einen Internetmarktplatz verkaufen wollen. Wiederholt telefonierte er mit einem potentiellen Interessenten, bis schließlich ein Treffen bei dem Gelsenkirchener zuhause, in der Lehenstraße, vereinbart wurde. Unter einem Vorwand wollte der vermeintliche Interessent schließlich die Wohnung mitsamt der Uhr vorübergehend verlassen. Als der Gelsenkirchener ihn stoppen wollte, zog der 29-Jährige eine Waffe und flüchtete mit der Uhr. Aufgrund von Zeugenaussagen kontrollierten Polizeikräfte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen einen Wagen an der Kreuzung Münsterstraße / Parallelstraße. Im Fahrzeug befanden sich neben dem 29-Jährigen Hauptverdächtigen ein 30-jähriger und ein 40-jähriger Mann aus Düren. Die Beamten nahmen die drei Männer vorläufig fest und brachten sie ins Gewahrsam. Der 29-Jährige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen heute, 30. April 2021, dem Haftrichter vorgeführt. Der Gelsenkirchener erhielt seine Uhr zurück, die Beamten stellten das Fluchtfahrzeug sicher.

