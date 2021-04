Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannte Einbrecher an der Kaiserstraße - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am frühen Sonntagmorgen (25.04., 05.30 Uhr - 06.00 Uhr) kam es in dem erweiterten Wohnkomplex eines Seniorenzentrums an der Kaiserstraße zu einem Einbruch durch zwei bislang unbekannter Täter.

Den derzeitigen Ermittlungen zufolge verschafften sich die zwei Männer gewaltsam Zutritt durch eine Terrassentür in die Wohnung eines 63-jährigen Bewohners. Nachdem der Bewohner die zwei Männer wahrnahm und ansprach, gaben diese sich als Polizeibeamte aus. Nach einem kurzen Gespräch verließen die zwei Unbekannten die Wohnung. Im Rahmen der späteren Tatortaufnahme wurde festgestellt, dass die Täter neben einer geringen Menge Bargeld einen Laptop (Marke unbekannt), ein Handy (Samsung) und einen MP3-Player (Sony) gestohlen hatten. Darüber hinaus verständigte eine 86-jährige Nachbarin die tatortaufnehmenden Kriminalbeamten darüber, dass sie im gleichen Tatzeitraum auf die zwei Täter im Hausflur gestoßen sei. Einer der Männer habe ihr dabei einen Ring vom Finger genommen. Anschließend seien die beiden Täter in unbekannte Richtung geflüchtet.

Der Beschreibungen nach war die 1. männliche Person ca. 170 - 175 cm groß, schlank und hatte ein südländisches Aussehen. Bekleidet war der Täter mit einem weißen Jogginganzug und trug eine Bauchtasche. Die 2. männliche Person war ca. 185 - 190 cm groß, schlank und hatte ebenfalls ein südländisches Aussehen. Der zweite Täter trug eine blaue Jeans und ein dunkles Oberteil. Beide Täter waren ca. 30 Jahre alt.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort und in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zu den beiden beschriebenen männlichen Personen geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

