Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch am Fürst-Wenzel Platz

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Am Sonntag (25.04., 09.50 Uhr bis 15.30 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in eine Wohnung am Fürst-Wenzel Platz eingebrochen. Die Unbekannten gelangten über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Haus. Im Haus wurden zahlreiche Schubladen und Schränke durchsucht. Entwendeten wurden ersten Erkenntnissen nach diverse Schmuckstücke.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat verdächtige Personen rund um den Tatzeitraum in Tatortnähe beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

