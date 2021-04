Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Vier Verletzte

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (SL) - Am Samstag, 24.04.2021, gegen 16:47 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Mann aus Herzebrock mit seinem PKW Renault und zwei Mitinsassinnen die Gütersloher Straße aus Richtung Gütersloh kommend in Fahrtrichtung Herzebrock und passierte dabei die Lichtzeichenanlage an der Kreuzung Gütersloher Straße und Tecklenburger Weg im Ortsteil Pixel. Zeitgleich befuhr ein 75-jähriger Harsewinkeler mit seinem BMW den Tecklenburger Weg aus in Fahrtrichtung Rheda-Wiedenbrück. Im Kreuzungsbereich kam es zwischen den Fahrzeugen zur Kollision, wobei der BMW frontal in die rechte vordere Fahrzeugseite des Renaults prallte. Durch den Zusammenstoß wurde der Renault auf einen angrenzenden Acker geschleudert. Beide Fahrzeugführer sowie die beiden 42 und 45 Jahre alten Mitfahrerinnnen des Renault, welche ebenfalls in Herzebrock wohnhaft sind, wurden leicht verletzt. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert und konnten nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Da bei dem 39-jährigen deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Die Kreuzung war während der Unfallaufnahme für zirka eineinhalb Stunden teilweise gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird durch die Polizei vorläufig auf insgesamt 40.000 Euro geschätzt.

