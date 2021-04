Polizei Gütersloh

POL-GT: Zigarettenautomat aufgesprengt - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - In der Nacht zu Montag (26.04., 02.06 Uhr) meldeten Zeugen einen aufgesprengten Zigarettenautomaten an der Margaretenstraße. Durch einen lauten Knall sind die Zeugen in der Nacht auf die Tat aufmerksam geworden. Durch diese konnten zwei dunkel gekleidete, sportlich erscheinende Männer in Tatortnähe beobachtet werden. Begleitet wurden sie von einem dunkelbraunen Hund.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall in der Nacht machen? Wer hat Personen in der Nähe beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

