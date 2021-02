Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Außenspiegel prallen zusammen

Preußisch Oldendorf (ots)

Nach dem Zusammenprall der Außenspiegel zweier Lkw auf der Bünder Straße in Bad Holzhausen am Freitagmittag, 12. Februar, bittet die Polizei den Fahrer eines blauen Lkw vom Typ MAN, sich bei ihr zu melden.

Der andere beteiligte Lkw-Fahrer gab bei der Polizei zu Protokoll, dass er die Bünder Straße in Richtung Bünde befahren habe, als es gegen 12.30 Uhr aus seiner Sicht kurz hinter dem Ortsausgang von Bad Holzhausen zu dem Vorfall kam. Er habe dann seinen Mercedes etwas weiter am Fahrbahnrand gestoppt. Der blaue Lkw sei jedoch aus seinem Blickfeld verschwunden. Hinweise werden an die Beamten des Verkehrskommissariats erbeten unter Telefon (05741) 2770.

