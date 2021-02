Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Waschbetonplatte gegen Haustür geworfen

Stemwede (ots)

Mit einer Waschbetonplatte haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag die Eingangstür eines Hauses am Asternweg in Oppenwehe demoliert. Die Eigentümer hatten die Polizei am Sonntagvormittag verständigt, nachdem ein Nachbar sie auf den Schaden aufmerksam gemacht hatte.

Die Bewohner der Doppelhaushälfte hatten in der Zeit zwischen ein Uhr und zwei Uhr in der Nacht ein dumpfes Geräusch wahrgenommen. Daher könnte sich nach Einschätzung der Beamten der Vorfall in diesem Zeitabschnitt ereignet haben. Zudem gehen die Polizisten nach der Begutachtung des Schadens von einer Sachbeschädigung und nicht von einem versuchten Einbruch aus. Hinweise auf einen möglichen Zusammenhang mit dem in der Nacht auf die Oppenweher Straße geschobenen Pkw - wir berichteten - liegen der Polizei gegenwärtig nicht vor. Verdächtig wirkende Beobachtungen in der Wohnsiedlung im Laufe der Nacht sollten der Polizei gemeldet werden unter Telefon (0571) 8866-0.

