Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbeleuchtetes Auto in der Nacht auf die Straße geschoben

Stemwede (ots)

Unbekannte haben in Oppenwehe in der Nacht zu Sonntag ein am Rand der Oppenweher Straße abgestelltes Auto auf die Fahrbahn geschoben und zusätzlich den Wagen demoliert. Der unbeleuchtete und somit schlecht erkennbare VW stand auf der Fahbahnhälfte in Richtung Brockumer Straße und wurde um kurz vor 3 Uhr von einem vorbeikommenden Lkw-Fahrer noch rechtzeitig entdeckt, bevor Schlimmeres passierte.

Die alarmierten Polizisten konnten den Wagen zurück in die Parklücke schieben, da sowohl die Fahrer- als auch die Beifahrertür offen standen. Zudem war die Heckscheibe zertrümmert sowie der Heckscheibenwischer und der Innenspiegel abgebrochen. Anschließende Ermittlungen ergaben, dass der Fahrzeugbesitzer seinen Wagen gegen 19 Uhr im Bereich der Einmündung zur Tielger Allee abgestellt hatte. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Sachbeschädigung ein. Hinweise auf den oder die Täter werden von der Polizei erbeten unter Telefon (0571) 8866-0

