Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit verletzten Personen in Varel

Varel (ots)

Die beiden 23- und 22-jährigen Motorradfahrer befuhren am gestrigen Tag gegen 18:25 Uhr die Oldenburger Straße in Richtung Heubült und beabsichtigten ein in gleiche Richtung fahrendes Treckergespann zu überholen. Aufgrund entgegenkommender Kraftfahrzeuge bremste der vorausfahrende 23-Jährige stark ab, sodass der 22-Jährige auffuhr. Durch den anschließenden Sturz wurde der 22-Jährige leicht, die andere Person schwer verletzt, jedoch besteht keine Lebensgefahr. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

