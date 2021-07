Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl mehrere Parfümflaschen aus einem Drogeriemarkt - Hinweise an die Polizei Jever

Jever (ots)

Ein bisher unbekannter Täter entwendete mehrere Flaschen Parfüm aus einem Drogeriemarkt in der Großen Wasserpfortstraße in Jever. Der Täter betrat am Dienstag, den 20.07.2021, gegen 16:40 Uhr die Filiale und hielt sich ca. fünf Minuten in dem Drogeriemarkt auf. In dem vom Täter mitgeführten schwarzen Rucksack befand sich vermutlich das Diebesgut, das in der Folge beim Verlassen des Tatortes den Alarm auslöste. Der Mann flüchtete daraufhin in Richtung Burgstraße. Eine Überprüfung der Warenbestände durch eine Mitarbeiterin ergab, dass der Täter Parfüm im Wert von ca. 1.250 Euro entwendet hatte. Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt das Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer 04461 9211-0 entgegen.

