Polizei Korbach

POL-KB: Waldeck-Sachsenhausen: Diebstahl Zaunelemente - Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der Zeit von Samstag, 23.01.2021, 18:00 Uhr, bis Sonntag, 24.01.2021, 11:00 Uhr, wurden in Sachsenhausen im Gewerbering bei einer Firma 15 verzinkte Doppelstabmatten (Zaunelemente) in der Größe 183 x 250 cm, 15 verzinkte Metallpfosten und ca. 200 Sichtschutzmatten aus PVC in der Größe 50 x 100 cm von unbekannten Tätern entwendet. Die Zaunelemente waren hinter dem Firmengelände zwischengelagert und sollten dort zur Grundstückseinfriedung mit Sichtschutz verbaut werden. Die Täter waren mit einem größeren Fahrzeug über eine Wiese zum Tatort gelangt und transportierten die Zaunelemente damit ab. Der Wert der gesamten Zaunelemente beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

