POL-KB: Bad Wildungen-Wega: Einbruch "Alter Bahnhof" - Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

Samstagnacht brachen vermutlich vier männliche Personen in den "Alten Bahnhof" in Wega ein und entwendeten Elektrowerkzeug und alkoholische Getränke im Wert von mehreren hundert Euro. Im Bahnhof finden derzeit Umbauarbeiten statt. Vergangenen Samstag, 23.01.2021, gegen 23:30 Uhr, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge vier männliche Personen auf dem Gelände des "Alten Bahnhofs" in Wega. Er leuchtete mit einer Taschenlampe auf das Gelände und sprach die Personen an, die daraufhin sofort die Flucht in unterschiedliche Richtungen ergriffen. Am nächsten Morgen stellte der Besitzer des "AltenBahnhofs" fest, dass ein Fenster zum Gastraum aufgehebelt wurde. Hier hatten unbekannte Täter eine Stichsäge, einen Akkuschrauber und zwei Flaschen Jägermeister mitgehen lassen. Ob es sich bei den vier Personen um die Täter gehandelt hat, steht nicht fest. Der Zeuge beschreibt sie wie folgt: Eine Person war relativ klein, zwei weitere Personen waren größer und trugen Jogginghosen mit reflektierenden Applikationen, dunklen Kapuzenpullovern oder Kapuzenjacken. Die vierte Person konnte nicht beschrieben werden. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Wildungen Tel.: 05621/7090-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

