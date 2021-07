Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand eines Hundekotbeutelspenders auf Wangerooge (mit Bildern)

Wangerooge (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen des 22.07.2021 gegen 06:20 Uhr wird eine aufmerksame Zeugin auf einen brennenden Hundekotbeutelspender am Zugang zum Rosengarten auf Wangerooge aufmerksam. Der Brand konnte mit eigenen Mitteln gelöscht werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss davon ausgegangen werden, dass bislang unbekannte Personen den Inhalt vorsätzlich in Brand gesetzt haben. Der Spender ist durch das Feuer unbrauchbar, so dass ein Sachschaden in Höhe von 590 Euro entstanden ist. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Verursacher geben können, werden gebeten sich werktags in der Zeit von 09:00-12:00 Uhr mit der Polizeistation Wangerooge Telefonnummer 04469-94690-0 oder gerne auch persönlich in Verbindung zu setzen.

