Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

EmmerichEmmerich (ots)

Zu einer Unfallflucht ist es am Montagnachmittag, 09.11.2020, auf dem Netto-Parkplatz am der s´Heerenberger Straße gekommen. Der Besitzer eines schwarzen Astra Sports Tourer mit Klever Kennzeichen hatte seinen Wagen gegen 15.30 Uhr auf der linken Seite des Marktes abgestellt. Als er gegen 15.50 Uhr zurückkehrte, stellte er die frischen Unfallschäden am hinteren rechten Fahrzeugheck fest. Es liegen Zeugenhinweise vor, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen schwarzen Transporter gehandelt haben könnte. Die Polizei Emmerich, Telefon 02822-7830, sucht nun weitere Zeugen. (SI)

