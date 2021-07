Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei WHV 23.07.-25.07.2021

Versuchter Diebstahl von Zaunelementen Am Freitagvormittag wurde ein 41-jähriger Mann durch einen aufmerksamen Zeugen dabei beobachtet, wie er im Altengrodener Weg zwei Bauzaunelemente aus einer Umzäunung entnahm und auf seinem Fahrradanhänger ablegte. Dem Zeugen gegenüber gab er sich als Mitarbeiter einer Gerüstbaufirma aus. Letztlich legte er die Elemente wieder vor Ort ab und flüchtete. Mithilfe des Zeugen konnte er durch Polizeikräfte unweit des Tatortes gestellt werden. Trunkenheit im Verkehr Am Freitagabend fiel Verkehrsteilnehmern im Bereich Banter Weg/Bismarckstraße ein Transporter auf, der auf dem Linksabbiegestreifen vor einer Ampel stand und trotz Grünlicht nicht mehr losfuhr. Auf dem Fahrersitz saß schlafenderweise der 59-jährige Fahrzeugführer, der nur mit großer Mühe durch die mittlerweile eingetroffenen Polizeibeamten geweckt werden konnte. Es wurde festgestellt, dass der Mann betrunken am Steuer eingeschlafen war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,22 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet; der Führerschein wurde sichergestellt. Tätliche Angriffe auf Polizeibeamte Nachdem ein betrunkener, 35-jähriger Gast einer Diskothek nach Zahlungsschwierigkeiten durch die Security aus dem Lokal verwiesen wurde, kam es zu einem Polizeieinsatz, weil er die Örtlichkeit nicht verlassen wollte. Einem Platzverweis kam er nicht nach. Er begann die Polizeibeamten massiv zu beleidigen. Es kam dann noch zu Angriffen seinerseits durch Schlagversuche und Tritte. Letztlich wurde er der Wache zugeführt. Nach der Durchführung einer Blutprobe konnte er wieder gehen. Zu einem weiteren Angriff auf Polizeibeamte kam es am frühen Sonntagmorgen. In der Schaarreihe wurde ein betrunkener, 32-jähriger Mann in hilfloser Lage aufgefunden. Als er zum Schutz seiner Person in Gewahrsam genommen werden sollte, wehrte er sich massiv und beleidigte die Beamten. Letztlich wurde er dem Polizeigewahrsam zugeführt und blieb dort bis zur Ausnüchterung. Zuvor wurde auch bei ihm eine Blutprobe durchgeführt. Die betroffenen Polizeibeamten blieben unverletzt.

