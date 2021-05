Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Unbekannter nimmt Kinder in Schwitzkasten - Fall aufgeklärt

Lingen (ots)

Nachdem es am 20. April im Bereich des Kanalufers am Alten Hafen zu einem zunächst besorgniserregenden Vorfall gekommen zu sein schien (wir berichteten), konnte die Polizei Lingen den Sachverhalt nun aufklären. Drei Kinder im Alter von neun, zehn und elf Jahren hatten angegeben, von einem unbekannten Mann angesprochen worden zu sein. Dieser habe den elfjährigen Jungen in den sogenannten "Schwitzkasten" genommen. Erst als sich das Kind selbst habe befreien können, sei der Mann nach kurzer Verfolgung mit dem Auto davongefahren. Der Beschuldigte konnte durch die Beamten ermittelt und mit dem Tatvorwurf konfrontiert werden. Der 74-Jährige gab glaubhaft an, sich darüber geärgert zu haben, dass die Kinder nistende Enten mit Stöcken malträtiert hätten. Auch auf Ansprache hätten die Kinder nicht aufgehört, sondern seien frech geworden. Er habe versucht, eines der Kinder festzuhalten. Der Junge hätte sich losgerissen und die drei seien weggelaufen. Zwar wurde das Kind nicht verletzt, dennoch ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der versuchten Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell