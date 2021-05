Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsland/Grafschaft Bentheim - Polizei kontrolliert falsch fahrende Fahrradfahrer

Emsland/Grafschaft Bentheim (ots)

Auch wenn es manchmal als der schnellste, einfachste und bequemste Weg erscheint - Wer als "Geisterradler" gegen die Fahrtrichtung auf Radwegen, Schutzstreifen oder der Fahrbahn unterwegs ist, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer. Die aktuelle Verkehrsunfallstatistik aus dem Jahr 2020 macht deutlich, dass eine Vielzahl von Verkehrsunfällen darauf zurück zu führen sind, dass sich Radfahrer nicht an das Rechtsfahrgebot halten. Besonders an Kreisverkehren oder Einmündungsbereichen ereignen sich immer wieder folgenschwere Unfälle, weil die Radfahrer die Übergänge oftmals in falscher Richtung nutzen.

Daher macht die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mit so genannten "Geisterradlerpiktogrammen" auf den Radwegen auf das Fehlverhalten aufmerksam. Diese wurden von den Beamtinnen und Beamten im gesamten Einsatzgebiet mittels Farbe auf ausgewählte Radwege gesprüht. (siehe Fotos) "Die Piktogramme sind natürlich keine offiziellen Verkehrszeichen, sollen aber den "Falschfahrern einen deutlichen Hinweis darauf geben, dass sie nicht die korrekte Fahrbahnseite benutzen. Die Farbe verblasst nach einigen Wochen wieder", erklärt Polizeioberkommissarin Sabine Dickebohm vom Präventionsteam der Polizei Lingen.

Neben mehreren Kontrolltagen in diesem Jahr speziell zum Thema "Geisterradler", werden auch im Rahmen der landesweiten Aktion "sicher.mobil.leben" nicht nur allgemeine Verkehrskontrollen des Radverkehres durchgeführt sondern auch die Einhaltung des Rechtsfahrgebotes wird durch die Polizei überprüft. Maßgeblich ist dabei natürlich das Aufgreifen der Radwegströme - insbesondere an einmündende Stellen. Zuwiderhandlungen werden mit einem Verwarngeld in Höhe ab 20 Euro geahndet. Kommt es zu einem Verkehrsunfall erhöht sich das Verwarngeld auf 35 Euro. Zivilrechtliche Haftungsansprüche und ein Mitverschulden können zusätzlich auf die "Geisterradler" zukommen.

"Wir versuchen mit diesen Präventionsmaßnahmen auf die Gefahr hinzuweisen, um zukünftig weniger "Geisterradler" auf unseren Straßen zu sehen", erklärt Heike Bahr, Verkehrssicherheitsberaterin im Präventionsteam. Denn jeder Fahrradfahrer, der in falscher Richtung unterwegs ist, steigere das Unfallrisiko um ein Vielfaches, so Bahr weiter.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell