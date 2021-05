Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Diverse Sachbeschädigung

Lingen (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es in der Adlerstraße, Birkenallee, Falkenstraße, Sandstraße-Nord bis hin zur Waldstraße in Lingen zu diversen Sachbeschädigungen. Bislang unbekannte Täter beschmierten circa 35 Objekte, darunter Autos, Gabäude und Straßenschilder, mit Farbe. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

