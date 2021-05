Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Führungswechsel in Nordhorn - Polizeikommissariat unter neuer Leitung

"Wenn es am besten ist, sollte man gehen!" Mit diesen Worten verabschiedete sich Frau Dr. Hannah Timmer nicht nur aus der Leitung des Polizeikommissariats Nordhorn, sondern sogar gänzlich aus dem Dienst der Landespolizei Niedersachsen. Der in allen Belangen ungewöhnlichen digitalen Feierstunde zur Verabschiedung der scheidenden Kommissariatsleiterin, wohnten neben Polizeipräsident Michael Maßmann und der Leiterin der Polizeiinspektion Nicola Simon, auch Landrat Uwe Fietzek und Bürgermeister Thomas Berling sowie zahlreiche weitere Gäste aus ihrem Familien- und Kollegenkreise bei. Polizeipräsident Maßmann begrüßte zur Veranstaltung: "Ein Abschied, ist immer auch ein Neuanfang - passender kann die heutige digitale Verabschiedung wohl nicht beschrieben werden. Denn mit einem Abschied ist stets ein gewisser Schmerz verbunden. In Ihrem Falle sicher aber auch die Vorfreude, auf neue Wege und Herausforderungen, die es zu bestreiten gilt." Mehr als 15 Jahre übte die promovierte Juristin verschiedene Führungs- und Stabsfunktionen in der Polizei Niedersachsen aus. Ab 1. Mai übernimmt Frau Dr. Timmer die Leitung der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr im regionalen Geschäftsbereich Lingen. Seit 2015 leitete sie das Polizeikommissariat Nordhorn mit rund 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Einsatzgebiet der Grafschaft Bentheim umfasst etwa 135.000 Einwohnerinnen und Einwohner, verfügt über eine Fläche von gut 980 Quadratkilometern und hat eine 75 Kilometer lange Grenze zu den Niederlanden. Eine besondere Herausforderung stellte hierbei die Zusammenarbeit mit der niederländischen Polizei dar. "Sie haben die länderübergreifende Netzwerkarbeit gefördert und die Kooperation mit den niederländischen Nachbardienststellen massiv vorangetrieben. Die stetig gewachsene gemeinsame, vertrauensvolle Arbeit im Interesse der Einwohner entlang der Ländergrenzen, war Ihnen stets eine Herzensangelegenheit.", betonte Maßmann. "Sehr geehrte Frau Dr. Timmer, ich wünsche Ihnen für Ihren neuen beruflichen Lebensabschnitt alles Gute!" Inspektionsleiterin Nicola Simon schloss sich den lobenden Worten ihres Vorredners an. Sie ließ keinen Zweifel daran, dass der Weggang der engagierten Leiterin des Polizeikommissariats Nordhorn eine große Lücke reiße. Landrat Fietzek und Nordhorns Bürgermeister Berling betonten gleichlautend die reibungslose, vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit Frau Dr. Hannah Timmer. Beide betonten jedoch auch, dass sie zukünftig auf eine ähnlich enge und früchtetragende Zusammenarbeit an neuer Wirkungsstätte im Straßenbau hoffen würden. Die Leitung des Polizeikommissariats Nordhorn übernimmt vorübergehend Erster Kriminalhauptkommissar Thomas Reinecke. Es ist vorgesehen, den Leitungsposten mittelfristig neu zu besetzen. Polizeipräsident Maßmann wünschte ihm alles Gute: "Lieber Thomas, die Kollegen kennen und schätzen dich sehr. Als langjähriger Nordhorner ist es quasi ein Heimspiel für dich. Für die weitere übergangsweise Leitungsfunktion wünsche ich dir an dieser Stelle viel Erfolg und eine glückliche Hand bei all Deinen Entscheidungen." In einer sehr persönlichen und emotionalen Abschiedsrede bedankte sich Dr. Hannah Timmer vor allem bei ihren engsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Trotz der widrigen Umstände, die sich aus den epidemiebedingten Einschränkungen ergaben, war es gelungen, der Verabschiedungszeremonie einen sehr würdigen Rahmen zu verpassen. Die letzte Fahrt vom Dienstgelände, sollte Frau Dr. Timmer tief in Erinnerung bleiben. Ihre Kolleginnen und Kollegen nahmen mit einem Spalier aus Streifenwagen mitsamt Blaulicht und Martinshorn Abschied von der ehemaligen Chefin.

