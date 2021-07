Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel Diebstahl von zwei hochwertigen Pedelecs

Wilhelmshaven (ots)

Diebstahl von zwei hochwertigen Pedelecs Am Samstag, 24.07.2021, um 17:45 Uhr, parkten die Geschädigten ihren Pkw auf dem Schotterparkplatz in der Düsterstraße in Varel. Auf einem Fahrradträger am Fahrzeugheck befanden sich zu diesem Zeitpunkt zwei doppelt gegen Wegnahme gesicherte Pedelecs. Als die Geschädigten gegen 20 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrten, stellten sie fest, dass beide Pedelecs entwendet worden sind. Wer Hinweise zu dem Täter oder den Tätern oder dem Verbleib der Pedelecs machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell